Emil Holm resta nel mirino del Bologna: come raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, la pole position è confermata per la formazione felsinea, che sono pronti a investire una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Per l’attacco idea Ioannidis del Panathinaikos dopo che il connazionale Pavlidis è a un passo dal Benfica.