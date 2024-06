Federer fa piangere i fan di Sinner: ultim’ora da brividi

L’ex campione del tennis, Roger Federer, fa piangere i fan di Jannik Sinner: gli ultimi aggiornamenti sono da brividi

Archiviato il Roland Garros, dove è uscito in semifinale per mano di Carlos Alcaraz ma è diventato il nuovo numero uno al mondo, Jannik Sinner ha esordito con una vittoria all’Atp di Halle. L’azzurro si è imposto in tre set sull’olandese Griekspoor, nel primo match dell’anno sull’erba.

Chi conosce molto bene il campo di Halle è una vera e propria leggenda di questo sport come Roger Federer. Lo svizzero ha vinto il torneo tedesco per ben 10 volte in carriera, un numero impressionante al quale si aggiungono anche tre finali perse.

Proprio Federer ha parlato di Sinner in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato sulla crescita del tennista azzurro culminata con la conquista della vetta del ranking ATP. Per Federer non poteva andare diversamente: “E’ un’ottima notizia per il tennis. Tutto questo dimostra che il lavoro fatto in questi anni ha portato a buoni risultati“.

Federer, che elogio a Sinner

Oltre a quelle sportive, Federer ha elogiato anche le qualità umane di Sinner: “E’ un bravissimo ragazzo, lo seguo con molto interesse“. Una nuova generazione “devastante” quella che il tennis sta vivendo con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che stanno dando vita a una rivalità destinata a durare a lungo.

Non si è fatta attendere la domanda tra la rivalità in atto e quella tra Roger Federer e Rafa Nadal. La risposta dello svizzero è stata chiara e precisa: “Loro come noi? Può essere una possibilità. Ogni tennista ha le proprie rivalità e la loro si preannuncia come una grossa rivalità. Sono due ragazzi molto giovani e che si rispettano molto. Da quando hanno iniziato questo percorso sono partiti con il piede giusto“.

Parole di grande stima quelle di Federer nei confronti di Sinner che avranno senz’altro fatto piacere agli appassionati di tennis e allo stesso Jannik. Quest’ultimo ha ricambiato la cortesia in una recente intervista rilasciata a Tennis TV nella quale ha rivelato tutta la sua emozione dopo aver ricevuto il messaggio di congratulazioni da parte dello stesso Federer per essere diventato il nuovo numero uno ATP.

Nella stessa intervista, Jannik ha svelato anche che Federer gli ha dato un prezioso consiglio agli inizi della carriera. “Lavoro sodo e divertiti”, un invito che Sinner sta seguendo con grande profitto.