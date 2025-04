Italiano, scusami: hai messo Conte alle corde. Ranieri e quella frase che non ho capito

Chiedo scusa a Vincenzo Italiano. Non pensavo potesse fare così bene a Bologna dopo Thiago Motta. Mi sbagliavo. Il suo Bologna è ancora più bello e merita di andare in champions. Avrebbe meritato di battere il Napoli complice un secondo tempo spaziale. Mai vista soffrire così la squadra di Conte. Ed è qui che deve scattare l’allarme per gli azzurri. Perchè al Dall’Ara, esattamente come una settimana fa contro il Milan, il Napoli ha giocato solo un tempo per poi spegnersi in modo inspiegabile nella ripresa. Come se avesse finito la benzina dopo un primo tempo ad altissima intensità. E così la classifica cambia per non cambiare. Con una differenza. Mentre l’Inter a Parma ha perso un’occasione, al Napoli il pareggio di Bologna deve andare più che bene. Perchè adesso, nonostante il meno 3 dai nerazzurri, la squadra di Conte ha dalla sua un calendario decisamente più abbordabile rispetto all’Inter, oltre a dover giocare la metà delle partite. L’inerzia, per me, potrebbe passare dalla parte del Napoli, ma ad una condizione: continuità per tutti e 90 i minuti. E per il rush finale è fondamentale avere tutti i giocatori a disposizione. C’è poco da fare, con Buongiorno la difesa è un’altra cosa.

“Ho girato tutto il mondo, ma non conosco il mondo”. E’ la frase simbolo di Claudio Ranieri post Roma-Juve. E’ la risposta più bella che potesse dare sul suo addio a fine stagione. Poi, però, c’è un’altra risposta che mi ha mandata un po’ in confusione, come la Roma dopo il pareggio di Shomurodov. Ranieri ha detto: “quando non puoi vincerla, devi stare attento a non perderla”. Non l’ho capito. E’ vero che la Juve è sembrata un’altra squadra rispetto a quella di Motta, è vero che a livello di alternative è superiore alla Roma (Dybala e Saelemaekers non si possono regalare), è vero che ha giocato meglio, ma “accontentarsi” del pareggio non mi è sembrata una grande idea perchè alla fine le occasioni e, che occasioni, le ha avute anche la Roma. Soprattutto dopo l’1-1 ho avuto l’impressione che l’inerzia fosse passata dalla parte dei giallorossi. Forse perdere anche Celik dopo che avevi sostituito Hummels all’intervallo ha condizionato un po’ Ranieri. Quindici risultati utili di fila sono, comunque, qualcosa di impressionante. Il calendario, tostissimo, in questo sprint champions non è amico dei giallorossi. Per questo se ci arriva in champions, Ranieri farebbe un miracolo.

Chiusura sul futuro allenatore. O se vogliamo un appello ai Friedkin. No scelte esotiche. Noi di Sportitalia abbiamo dato per primi in pole Stefano Pioli, ma la presenza di Erik Ten Hag all’Olimpico per Roma-Juve ha creato abbastanza scompiglio e tante voci hanno iniziato a rincorrersi. Ten Hag che ho amato tantissimo ai tempi dell’Ajax (grandi talenti e squadra bellissima da vedere che avrebbe meritato la finale di champions nel 2019) a Manchester ha fatto un disastro al di là di una FA Cup e una coppa di Lega vinte. Pensare a lui in un campionato come la serie A sarebbe l’ennesima scommessa. E la Roma non ha bisogno di scommesse, soprattutto dopo quest’anno e la parentesi Juric, la cui avventura nel frattempo è finita anche al Southampton.