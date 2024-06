Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio con la rete di Laci, nella seconda frazione di gioco l’Albania si è fatta rimontare il gol di vantaggio dalla Croazia in due minuti: al 74esimo la rete di Kramaric, al 76esimo l’autogol di Gjasula che poi sarà protagonista in pieno recupero. Doccia fredda al 95esimo per la formazione allenata da Dalic: lo stesso Gjasula riporta in parità il match sul definitivo 2-2, doccia gelata per Modric e compagni, oltre al regalo fatto a Spagna e Italia.