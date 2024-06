Serie A, la mappa delle panchine ormai definita

Tempi lunghi, trattative infinite, ma alla fine la mappa delle panchine della Serie 2024/25 andrà ufficialmente a completarsi nelle prossime ore. Mancavano all’appello tre squadre in cerca di guida tecnica: Cagliari, Empoli, Venezia e Torino. Missione compiuta con qualche incrocio fino a qualche giorno fa inatteso ed impronosticabile.

Cagliari, ecco Nicola

Nelle prossime ore il Cagliari definirà ufficialmente il nuovo allenatore che succederà a Claudio Ranieri. E il nome è ormai noto, sarà quello di mister Davide Nicola, chiamato a raccogliere l’eredità di un mostro sacro, nonché beniamino della piazza sarda. Il tecnico piemontese ha accettato l’offerta del Cagliari per puntare ad una nuova salvezza in Serie A e consolidare la posizione degli isolani in massima serie. Poche ore e sarà ufficiale anche questa operazione, che è dovuta passare dalla trattativa tra rossoblù ed Empoli.

Empoli, D’Aversa soffiato al Cesena

I toscani, dopo la decisione di Nicola di liberarsi dal contratto per accettare l’offerta rossoblù, sono rimasti senza tecnico e hanno dovuto cercare sul mercato. Il primo nome individuato è stato quello di Di Francesco. L’ex allenatore del Frosinone, però, ha deciso di declinare le avance dei toscani per sedersi sulla panchina del Venezia. Perciò l’Empoli, in emergenza, ha puntato su Roberto D’Aversa ed è riuscito ad inserirsi con successo tra l’ex tecnico del Lecce e il Cesena. Un’operazione lampo quella della formazione azzurra che ha soffiato D’Aversa ai romagnoli, ad un passo dalla firma.

Venezia, Di Francesco cerca la rivincita in Serie A

Perso Paolo Vanoli diretto verso Torino, i Lagunari si sono dovuti adoperare per scegliere un nuovo allenatore. La scelta del Venezia è ricaduta su Eusebio Di Francesco, reduce da una retrocessione sfortunata ed immeritata col Frosinone. La squadra veneta ha vinto la sfida con l’Empoli, convincendo il pescarese ex Roma ad accettare il progetto Venezia. DiFra cerca una rivincita dopo la brutta retrocessione coi ciociari. Anche se, ovviamente, non sarà facile. Dall’altra parte il Venezia cerca di dare continuità ad una identità di gioco già impostata da due stagioni proprio da Vanoli.

Torino, finalmente Vanoli

Dopo diverse settimane di trattative, il Torino ha finalmente trovato l’accordo per ingaggiare Paolo Vanoli, liberandolo dal contratto in essere col Venezia. Ovviamente mister Vanoli ha voluto fortemente il Toro, così come la società granata. Un cambio importante per la formazione del capoluogo piemontese dopo tre anni con Ivan Juric in panchina.

Da Vanoli, il Torino si aspetta che anche in Serie A riesca a dare un’identità di gioco chiara.