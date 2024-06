Totti: “Non c’è stata una coppia più forte tecnicamente di me e Cassano”

Betsson Sport annuncia il rilascio del video con Francesco Totti, registrato durante la partita Italia – Albania, che ha visto gli azzurri vittoriosi 2-1. In occasione di questo evento speciale, il capitano giallorosso ha guardato e commentato il match insieme ai ragazzi di Calciatori Brutti e al fortunato vincitore del contest “Guardala Con Totti”, l’appassionato tifoso Matteo Ventura.

Nel video, Francesco Totti condivide aneddoti esclusivi sulla sua vita, commenta la partita e offre interessanti considerazioni su alcuni giocatori di punta come Jude Bellingham o Jamal Musiala.

Tra i vari temi trattati, Totti discute anche della sua memorabile intesa con Cassano: “Non c’è stata una coppia più forte tecnicamente” afferma. Ma, al di là della tecnica, che è chiaramente indiscutibile, secondo tutti i presenti non c’è mai stato un duo offensivo più iconico a indossare la maglia giallorossa, proprio per la loro intesa e la capacità di anticipare l’uno le mosse dell’altro sul campo da gioco.

Il Capitano si sofferma anche sui suoi goal preferiti, “Non c’è un goal che mi piace in particolare, i miei più belli sono da considerare i miei preferiti”, afferma mentre ricorda l’emozione provata durante alcuni dei momenti più iconici in cui gonfiò le reti, come il cucchiaio nel derby con la Lazio e quello contro la Sampdoria. “È difficile fare così tanti goal”, ma Totti scherza: “Erano gli scarpini a fare la differenza”, ride: “Erano camperos”.