Arriva la cucchiaio Challenge, Stefano Tino: “Partecipare direttamente a una sfida sportiva è uno dei modi migliori per dimostrare la propria passione”

Betsson Sport, in collaborazione con Calciatori Brutti, presenta la nuova imperdibile iniziativa per i tifosi: la Cucchiaio Challenge. Dopo il successo del precedente contest “Guardala con Totti”, che ha permesso a un fortunato appassionato di vedere Italia – Albania insieme al Capitano, il brand lancia una nuova incredibile sfida insieme a Francesco Totti.

Ma di cosa si tratta? Proprio come i ragazzi di Calciatori Brutti hanno sfidato il Capitano in una serie di giochi di abilità tecnica sportiva, video disponibile al seguente link, anche i concorrenti dovranno mettersi alla prova, sfidando Francesco Totti nella sua signature move: il cucchiaio!

Partecipare è semplice: gli utenti sono invitati a mostrare la propria passione e capacità pubblicando un video post sulle proprie pagine Instagram nel quale dovranno riprodurre il gesto tecnico del cucchiaio, realizzato con un pallone da calcio o un qualsiasi altro oggetto, cercando di centrare un cestino, una porta e fare goal!

E non ci sono problemi se i tifosi si sentono un po’ timidi nei confronti del Capitano giallorosso: l’importante è ricordarsi di menzionare @BetssonSport e la pagina legale @acconsentoepartecipo attraverso la quale si partecipa al concorso, accettando il regolamento e taggare due amici iscritti a Instagram; i partecipanti possono infatti scegliere se apparire o no nella ripresa, mentre cercano di gonfiare la rete con il loro “cucchiaio migliore”.

Il termine ultimo per pubblicare il proprio video sarà il 14 luglio; il 16 luglio verrà estratto un fortunato vincitore che riceverà la maglia della Nazionale personalizzata con numero 10 e cognome Totti, autografata dal Capitano.

“Partecipare direttamente a una sfida sportiva è uno dei modi migliori per dimostrare la propria passione,” ha spiegato Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia. “Con questa iniziativa, Betsson Sport vuole celebrare l’amore dei tifosi per il calcio e per lo sport, offrendo loro l’opportunità di ricevere una maglia autografata come ricordo di un momento speciale.”

Non lasciarti sfuggire l’occasione di unirti a questa straordinaria avventura e condividere la tua passione per il calcio! Segui Betsson Sport su Instagram per maggiori informazioni e prendi parte alla “Cucchiaio Challenge”: sfida il capitano anche tu!