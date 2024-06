Tragica notizia per lo sport mondiale: è morto a 25 anni

Brutte notizie per gli appassionati di rugby, se ne è andato a soli 25 anni in modo del tutto improvviso. La famiglia è distrutta

La tragica notizia ha fatto già il giro del mondo in men che non si dica, colpendo in modo particolare l’intera comunità mondiale del rugby. È scomparso alla giovanissima età di 25 anni poco dopo aver giocato la sua ultima partita nella competizione che amava come poche cose al mondo.

Il rugby neozelandese ha salutato con immensa commozione e tristezza nel cuore un campione che ancora tanto poteva dare a questo sport amatissimo tra gli appassionati. Purtroppo, la sfortuna si è abbattuta su Connor Garden-Bachop, giocatore venticinquenne in forza agli Highlanders, formazione neozelandese che milita nella Super Rugby.

Ne ha dato notizia la stessa Federazione Rugby della Nuova Zelanda che con immensa commozione ha ricordato le gesta di un ragazzo andato via troppo presto.

Rugby, addio a Connor Garden-Bachop: lutto tremendo

Non si conoscono le cause di morte, né al momento è chiaro cosa stesse facendo prima di perdere la vita a Christchurch, città più importante dell’Isola del Sud. Sta di fatto che Connor Garden-Bachop ha perso la vita in modo drammatico lasciando un vuoto che difficilmente sarà colmato. Connor aveva infatti due figlie e una compagna a cui voleva un bene immenso.

Subito il mondo del rugby si è mobilitato a favore della figura di Garden-Bachop tirando in ballo la sua infinita passione per questo sport che, specialmente in Nuova Zelanda, attira tantissimi tifosi ed appassionati ammirati dalle grandi capacità atletiche dei giocatori e dalla spettacolarità del gioco.

“È con grande tristezza che annunciano la scomparsa di Connor Garden-Bachop. Lo ricorderemo sempre come un giovane giocatore dinamico e un ottimo compagno di squadra tra i Māori All Blacks, gli Highlanders e i Wellington“, scrive in una nota la Federazione neozelandese poco dopo aver appreso la drammatica notizia.

Il cognome Bachop non è estraneo ai tifosi di rugby. Connor infatti era figlio di due noti giocatori di rugby, Stephen e Susan; mentre il nonno, Graeme Bachop, aveva disputato due Mondiali (1991 e 1995) con la celebre maglia degli All Blacks. Proveniva insomma da una famiglia dedita a questo sport e lui stesso ha fatto di tutto pur di raggiungere i massimi livelli sportivi nazionali disputando cinque stagioni con gli Highlanders, società che rappresenta nella lega Super Rugby le regioni di Otago e Southland.