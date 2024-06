Giallo Hamilton, interviene la polizia: terremoto in F1

Giallo Lewis Hamilton, interviene addirittura la polizia: un vero e proprio terremoto quello che si sta verificando nel mondo della Formula 1

In queste ultime ore, nel mondo della Formula 1, non si sta parlando d’altro di una vicenda che vede come protagonisti la Mercedes e il suo pilota, Lewis Hamilton. A quanto pare il tutto ha avuto inizio con una e-mail, risultata alla fine anonima, che è stata spedita ai giornalisti ed altri protagonisti del paddock. Il contenuto è a dir poco aberrante.

Si parlava, addirittura, di un possibile sabotaggio della scuderia ai danni del futuro pilota della Ferrari. Una notizia che, ovviamente, ha mandato su tutte le furie Toto Wolff. L’attuale team principal della scuderia tedesca non le ha mandate a dire su quest’ultimo caso esploso nel paddock a ridosso Gran Premio di Spagna della F1.

Non si tratta affatto del primo caso che si verifica. Già, lo scorso aprile, c’era stato il turno della Red Bull e di Horner, adesso è toccato alla Mercedes. Wolff ha definito l’autore di questo contenuto un “pazzo”. Il motivo di questo presunto sabotaggio? L’accordo già trovato, per il prossimo anno, tra il pilota britannico e la Ferrari

Mail anonima, Mercedes sabota Hamilton: furia di Wolff

Notizie che lo stesso Wolff ha voluto smentire a tutti gli effetti. Tanto è vero che ha chiesto il pronto aiuto da parte della polizia che starebbe già indagando per scoprire chi è stato il mittente di questa mail davvero poco gradita alla Mercedes.

In merito a queste accuse non si sono fatte attendere le parole da parte del dirigente austriaco: “Stiamo parlando di un qualcosa di veramente scioccante. C’è addirittura chi parla di morte. Noi rispettiamo tutte le ragioni di Lewis che ha deciso di scegliere la Ferrari la prossima stagione. Non abbiamo alcun tipo di risentimento a riguardo“. In conferenza, dinanzi a giornalisti e media, ha rivelato che il rapporto con Hamilton, nonostante il confermato addio a fine anno, continuerà ad essere ottimale e di amicizia.

Il contenuto della mail, quindi, è totalmente falso per Wolff che ha chiesto di indagare per fare piena chiarezza sulla vicenda: “Abbiamo chiesto di cercare il mittente tramite l’indirizzo Ip. Ne ho abbastanza di questi abusi online. Basta nascondersi dietro ad un telefono e puntare il dito contro i piloti“.