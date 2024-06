Ultim’ora in F1, guai per Verstappen: pronta la penalità

Incredibile notizia che vede come assoluto protagonista Max Verstappen: per il campione del mondo rischia di arrivare la penalità

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che nella giornata di venerdì in quel di Barcellona è stato l’assoluto protagonista: ovviamente stiamo parlando di Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo (ed attualmente in carica) ritorna nella pista spagnola che gli è tanto cara: otto anni fa, infatti, ottenne la prima vittoria nel corso della sua brillante e straordinaria carriera.

Si trattava del primissimo successo con la Red Bull: da quel momento in poi è nata una vera e propria stella capace di fare la storia recente della F1. Nella giornata di venerdì 21 giugno ha messo a segno il secondo miglior tempo nelle FP1 spagnole, battuto di 24 millesimi dell’amico e rivale della McLaren, Lando Norris. Il focus però, a dire il vero, è su un avvenimento in particolare che potrebbe “rovinare” l’umore dell’olandese. Un intervento rilevante sulla sua RB20.

Come evidenziato anche da un comunicato che porta la firma della FIA la Red Bull ha sostituito la power unit sulla sua vettura #1. Non è affatto la prima volta che si verifica una cosa del genere, addirittura la quarta. Cosa vuol dire? A partire dalla prossima scatterà, in automatico, la penalità.

GP Spagna, Verstappen cambia power unit: dalla prossima sarà penalità

Come riportato in precedenza, a partire dalla prossima, il belga-olandese verrà punito in griglia. Un problema non da poco anche per il suo ex compagno ed ora rivale Pierre Gasly: il pilota dell’Alpine ha montato un nuovo motore in vista del Gran Premio di Spagna. Una ipotesi, quella che vede come protagonista Verstappen, che sta iniziando a circolare proprio nelle ultime ore e che non gli lascerebbe scampo.

A meno di clamorosi colpi di scena il campione del mondo in carica potrebbe prendere questa “penalità” già dai prossimi GP, rischiando quindi di dover vivere una gara in salita. Un’ipotesi che circola è che Verstappen potrebbe ‘decidere’ volontariamente di prendere la penalità nel GP del Belgio, in programma a fine luglio prima della pausa estiva.

Su quel circuito le possibilità di sorpasso sarebbero superiore e già in passato Verstappen ha dimostrato di poter rimontare ed, ovviamente, di essere all’altezza della situazione dimostrando di essere capace nel risalire molto velocemente il gruppo.