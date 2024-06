Italia, è il momento di reagire per volare agli ottavi

L’Italia vuole reagire per volare agli ottavi di finale degli Europei. Ieri in conferenza stampa Spalletti ha parlato di quello che non ha funzionato nella partita contro la Spagna: “Dopo una partita così l’idea di poter cambiare qualcosa c’è, perché poi probabilmente ho sbagliato io a non cambiare prima vista la prestazione contro la Spagna. Però la squadra contro l’Albania mi era sembrata talmente bella che ho ritenuto un azzardo metterci male. Ora che s’è notata un po’ di fatica, un po’ di ruggine, qualcosa sicuramente si cambierà”.

E stasera gli azzurri vogliono tornare a fare la voce grossa, sfidando una Croazia che negli appuntamenti decisivi difficilmente ha sbagliato. Ma l’Italia questa volta non può nuovamente fallire.