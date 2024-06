Alleato a sorpresa per Valentino Rossi contro Marquez

Torna di moda il duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Stavolta con un nuovo protagonista in ascesa a ribaltare le carte in tavola

Il motociclismo è uno degli sport più appassionanti al mondo, ed è in grado di mettere in luce allo stesso tempo le capacità tecniche ed ingegneristiche delle varie scuderie oltre alla qualità e all’estro coraggioso dei vari piloti, che si battono tra curve e rettilinei, sfidando anche il pericolo ad alta velocità.

Uno dei motivi per cui il mondo delle due ruote è così seguito e apprezzato riguarda senza dubbio i tanti duelli sull’asfalto che si sono consumati nella storia di questo sport. Uno fra tutti, quello che ha portato alla rivalità infinita tra Valentino Rossi e Marc Marquez, due piloti agli antipodi che però hanno messo in atto un dualismo che ancora oggi fa parlare di sé.

Nonostante la differenza di età, Rossi e Marquez sono stati rivali acerrimi per diverse stagioni, a partire dal celebre motomondiale del 2015 in MotoGP. Ovvero quando le strategie non ‘limpidissime’ dello spagnolo su Honda hanno frenato l’ascesa al titolo del Dottore, in particolare nel controverso gran premio di Sepang, consegnando di fatto la vittoria a Jorge Lorenzo.

Il giovane talento pronto a scalzare Marquez: legge del contrappasso per lo spagnolo?

Il dualismo Rossi-Marquez potrebbe rinnovarsi a breve nel motomondiale ma attraverso un’altra forma. Ovviamente non in maniera diretta, visto che Valentino nel 2021 ha smesso con le due ruote preferendo occuparsi di altre attività, mentre Marquez è ancora in pista come uno dei migliori piloti in circolazione.

Lo spagnolo di Cervera potrebbe quindi subire una sorta di legge del contrappasso. Ovvero incassare ciò che lui stesso ha inflitto a Rossi qualche anno fa: la concorrenza giovane e spietata di un nuovo talento sfrontato del motociclismo. Stiamo parlando dell’esplosione di Pedro Acosta, giovanissimo centauro in forza alla KTM.

Acosta, classe 2004, dopo aver dominato le classi inferiori, si sta già ben comportando con la Tech3 come outsider nel motomondiale in corso. Ma il prossimo anno avrà un ruolo di spicco nella scuderia austriaca e secondo i maggiori esperti sarà proprio lui a contendere la vittoria finale allo stesso Marquez, senza dimenticare Martin e Bagnaia.

Mentre il catalano si gode la promozione nel team Ducati ufficiale, Acosta si prepara a stupire tutti come evidenziato da ‘Don Balon’ che sottolinea quindi come possa mettere i bastoni tra le ruote all’otto volte campione. In KTM lo considerano un portabandiera, e dunque faranno di tutto per agevolarlo nella lotta al titolo mondiale 2025. Una cosa è certa: Valentino Rossi, tra i due, da lontano farà un po’ di tifo per il giovane talento, affinché impedisca al rivale Marquez di accomodarsi nuovamente sul trono.