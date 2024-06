Esclusiva Si Zaniolo, è sfida Fiorentina-Atalanta

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Fiorentina e Atalanta sono in corsa per Nicolò Zaniolo. I viola lo prenderebbero solo in prestito con diritto di riscatto. La Dea invece potrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

Esclusiva Si, Zaniolo: il futuro

Ecco la news: “Nicolò Zaniolo e il suo futuro: c’è una data chiara, domenica 9 giugno quando per la prima volta – autentica sorpresa – abbiamo accostato il nome dell’esterno offensivo classe 1999 all’Atalanta. Ci sono state conferme su conferme, abbiamo sempre tenuto la Fiorentina è in quota dopo quanto avevamo raccontato già lo scorso gennaio. C’è una differenza: la Fiorentina, che resta aggrappata, lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto. Mentre l’Atalanta sta parlando con il Galatasaray su una formula che preveda il trasferimento a titolo definitivo oppure l’obbligo di riscatto. Esiste il via libera di Gasperini che gradisce molto Zaniolo, presto avremo la soluzione definitiva“.

