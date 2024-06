Ribaltone in F1, è inevitabile: penalità per Verstappen

Sta per arrivare un vero e proprio ribaltone in Formula 1. Inevitabile la penalità per Max Verstappen. Horner conferma tutto

In occasione del Gran Premio di Canada, la Red Bull di Max Verstappen è stata dotata una nuova power unit che ha coperto pochissimi chilometri prima che si manifestasse un importante problema. Un inconveniente non da poco visto che il pilota olandese ha già raggiunto il limite massimo di motori consentiti per la stagione.

Inevitabilmente, l’utilizzo di un nuovo motore nel corso della stagione comporterà una penalità non indifferente in griglia di partenza. Di questo ne è consapevole il team principal della scuderia campione del mondo, Christian Horner. Una preoccupazione non da poco per il dirigente che ne ha parlato ai media subito dopo il Gran Premio di Spagna vinto sempre da Verstappen.

“Dobbiamo osservare come si sviluppa la situazione – ha spiegato Horner – penso tuttavia che sarà inevitabile introdurre un motore aggiuntivo e dunque andare in penalità.” Un piccolo inconveniente, dunque, all’orizzonte per Verstappen, comunque saldamente in testa alla classifica piloti con 79 punti di vantaggio su Norris, un gap più che rassicurante.

Red Bull, in arrivo la penalità per Verstappen

Manca ancora molto al termine della stagione visto che ci sono da disputare ancora 14 gare e Horner è consapevole che Verstappen, difficilmente, riuscirà a “scamparsela”.

La nuova power unit, quella introdotta in Canada, ha funzionato in maniera del tutto corretta solamente per un breve periodo di tempo. In questo modo è stato reso necessario l’impiego di una nuova PU in Spagna. La sostituzione è stata efficace, visto il risultato ottenuto da Verstappen ma il limite massimo delle power unit utilizzabili è stato raggiunto.

Una sfida non da poco per la Red Bull che, a quanto pare, dovrà iniziare a gestire attentamente la strategia per cercare di massimizzare l’impatto e l’efficenza del nuovo motore montato sulla monoposto di Verstappen. Vedremo quando la Red Bull deciderà di sostituirlo. Se non dovessero esserci problemi o imprevisti, è verosimile che possa accadere quando Max avrà ulteriormente aumentato il suo vantaggio sugli immediati inseguitori.

Con l’eventuale sostituzione del motore, Verstappen sarà penalizzato di cinque posizioni nella griglia di partenza del Gran Premio in cui avverrà il cambio della power unit. Considerando il rendimento in qualifica di quest’anno, una situazione che non spaventa affatto il campione olandese.