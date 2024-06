Snaitech e Starcks: nuova partnership per appassionati di calcio e statistiche

Gli utenti dell’app Snaifun potranno accedere alla piattaforma Starcks per mettere alla prova le proprie conoscenze calcistiche e partecipare attivamente alla carriera dei propri idoli sportivi grazie agli “Star Token”

Milano, 25 giugno 2024 – Snaifun, l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, ospita la startup Starcks per offrire una nuova opportunità di gioco agli appassionati di calcio e aprire la strada a un futuro dove l’esperienza di intrattenimento legato al mondo sportivo diventa ancora più coinvolgente.

Nella sezione “Snaifun Friends”, attraverso l’apposito banner, gli utenti hanno la possibilità di entrare a far parte della community di Starcks e premiare le proprie conoscenze calcistiche. L’esclusivo gioco consente, infatti, di acquistare e scambiare i token delle Star del calcio e, grazie a essi, partecipare alle iniziative e ai contest riservati e vincere premi.

“La sinergia tra Snaitech e Starcks sottolinea ancora una volta il nostro approccio nell’offrire agli appassionati di sport esperienze di intrattenimento sempre più coinvolgenti” ha dichiarato Riccardo Bartola, Chief Marketing Officer di Snaitech “Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di vivere la propria passione calcistica in maniera personale e unica.”

“Starcks ha un sogno: fare in modo che gli appassionati di calcio non siano solo spettatori, ma protagonisti del loro sport preferito. Siamo entusiasti di collaborare con Snaitech per mettere a disposizione dei nostri fan contenuti sempre nuovi e di alta qualità” ha aggiunto Emanuele Floridi, Vice Presidente di Starcks.

Grazie a questa partnership i membri delle community di Snaifun e Starcks possono vivere la loro passione per lo sport in modo ancora più interattivo e divertente e dimostrare la propria competenza calcistica in un ambiente innovativo e stimolante.