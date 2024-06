Per l’Atalanta resta viva la pista Leo Balerdi: come raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, l’OM vorrebbe trattenerlo offrendo un rinnovo di contratto. Un’alternativa apprezzata dalla Dea è Nehuen Perez dell’Udinese. L’OM sta anche chiudendo l’affare Brassier per la difesa.