Esclusiva SI Juventus: Nonge-Nizza, fin qui nessun contatto. Per Thuram…

Secondo quanto riferito dal nostro Alfredo Pedullà, in esclusiva, alla Juventus piace sempre Khephren Thuram. Nella trattativa per il centrocampista non sarebbe però stato inserito Nonge.

Esclusiva Si, la news su Thuram

La Juventus vuole prendere Khephren Thuram, come anticipato nei giorni scorsi, e sta lavorando sempre più sottotraccia. Vale il discorso “la Juve va oltre Rabiot”, perché ormai la risposta del centrocampista francese non è più una priorità per i bianconeri. La Juve è convinta di spendere una cifra sotto i 20 milioni, ricordiamo che il contratto di Thuram junior scade tra un anno: potrebbe esserci una contropartita tecnica se di gradimento del Nizza, ma non ci sono stati contatti per Joseph Nonge, il centrocampista classe 2005 che lo scorso gennaio aveva detto no al Granada. Per Nonge ci possono essere altre prospettive che verranno valutate con calma, ma difficilmente in questi giorni.

Ecco il tweet: