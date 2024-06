Pochi istanti fa si è concluso anche il programma dei gironi di Euro 2024 relativo al gruppo E. La Romania passa come prima, il Belgio come seconda e lo Slovacchia come terza. 1-1 tra Slovacchia e Romania, con Marin che ha risposto a Duda. Pareggiano anche Ucraina e Belgio, a reti bianche, in una situazione finale caotica ma che decreta la formazione rumena vincitrice del girone, mentre il Belgio – nonostante la delusione – passa come seconda. La Slovacchia passa come migliore terza.