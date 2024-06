Sinner inarrestabile, i tifosi possono già gioire

Dopo il trionfo ad Halle, Sinner è pronto per Wimbledon. Intanto, per il campione azzurro c’è già una certezza importantissima

Debutto da numero uno con un trionfo per Jannik Sinner che, ad Halle, ha conquistato il suo primo titolo in carriera sull’erba, battendo in finale un coriaceo Hurkacz con due tie break.

Con quello tedesco, sono quattordici i tornei vinti da Sinner, quattro in questa stagione memorabile iniziata con il successo all’Australian Open e proseguita con le successive vittorie a Rotterdam, Miami e, appunto, Halle. Risultati cui devono aggiungersi ben tre semifinali raggiunte a Indian Wells, Montecarlo e Roland Garros.

Uno score incredibile che è valso al fuoriclasse azzurro anche il sorpasso su Djokovic in vetta al ranking ATP, avvenuto durante il Roland Garros. Un primato che Sinner ha consolidato ulteriormente con i 500 punti ottenuti ad Halle, i quali gli hanno permesso di allungare il gap sullo stesso Djokovic e su Alcaraz, scivolato in terza posizione dopo l’eliminazione subita da Draper al Queen’s, torneo in cui era campione in carica.

Sinner, il verdetto prima di Wimbledon: è già sicuro

Sinner, da numero uno del mondo, sarà la prima testa di serie nell’edizione 2024 di Wimbledon. Venerdì 28 giugno, si terrà il sorteggio del tabellone dei Championship, un momento già decisivo. Jannik, tuttavia, affronterà il terzo Slam della stagione con un’importante certezza a sua favore. Indipendentemente dall’esito di Wimbledon, infatti, Sinner è sicuro di conservare il primo posto del ranking Atp. Al momento, l’azzurro ha 1530 punti in più di Djokovic e 1760 di vantaggio di Alcaraz. Lunedì 1 luglio, giornata inaugurale di Wimbledon, saranno scalati i punti ottenuti nella scorsa edizione.

Sinner, semifinalista nel 2023, ne perderà 720; Djokovic, finalista lo scorso anno, 1200 mentre il detentore del titolo Alcaraz ben 2000. Di conseguenza, nella nuova graduatoria, Jannik avrà 9170 punti, Djokovic 7160 e Alcaraz 6130. Con i 2000 punti in palio a Wimbledon, anche se il serbo o lo spagnolo dovessero vincere, sarà impossibile per entrambi superare Sinner.

L’azzurro, dunque, è di fatto certo di conservare il primato almeno fino ai Masters estivi sul cemento americano. Nel primo, in programma ad agosto a Montreal, Sinner dovrà difendere i 1000 punti ottenuti lo scorso anno dalla prima affermazione in un Mille, avvenuta proprio all’Open del Canada contro De Minaur.

Nella settimana seguente alla conclusione di Wimbledon, Sinner parteciperà al 250 di Bastad in Svezia, torneo su terra battuta, scelto in preparazione al torneo olimpico di Parigi, in programma dal 27 luglio al Roland Garros.