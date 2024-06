Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, continuano le trattative tra il Napoli e Kvaratskhelia per il rinnovo del contratto. Ecco la news: “Il Napoli ha offerto 4 milioni di ingaggio più bonus a salire. Si può chiudere a 5 più bonus con una clausola non da 100 milioni a partire dalla prossima estate. Serviranno altri incontri, ma ora il Napoli corre secondo le indicazioni di Conte“.

