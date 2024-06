Negli ultimi giorni era circolata una voce secondo cui l’Al Ittihad stava pensando ad Ademola Lookman per l’attacco: il grande protagonista dell’ultima stagione dell’Atalanta è finito sul taccuino di diversi club, compreso quello della dirigenza saudita. Non trovano però riscontro le voci riguardanti una trattativa avviata tra il club orobico e quello saudita per il calciatore.