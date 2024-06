Choc in MotoGP, ha lasciato la Ducati: l’addio è epocale

Dopo venti lunghi anni, si prepara a lasciare la Ducati: l’addio choc che cambia tutto nel team di Borgo Panigale

Ci sono amori destinati a finire, anche quelli che durano da vent’anni, e specie se in mezzo ci si mettono questioni finanziarie, e qualche scaramuccia di troppo. Un esempio emblematico è quello che ha come protagonista la Ducati, la casa di moto degli italiani per antonomasia.

Ancora non è ufficiale, è vero, ma secondo le indiscrezioni di ‘Sky Sport’, dal 2025 il Team Prima Pramac di Paolo Campinoti dopo, appunto, 20 anni non sarà più il partner primario della Rossa di Borgo Panigale.

Grazie a una lunga trattativa, portata avanti dal managing director, Lin Jarvis, la scuderia infatti diventerà partner team della concorrenza, nello specifico di Yamaha, con la quale avrà condizioni, come prospettato da Iwata, decisamente più favorevoli, e per lo meno così sembrerebbe vista la decisione di lasciare tutto.

In seguito all’addio di Jorge Martin, promesso sposo di Aprilia, esattamente come Marco Bezzecchi, e alla promozione di Marc Marquez come compagno di squadra di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia in sella alla due ruote principale di Ducati, infatti, il team avrebbe deciso di levare le tende, cambiando ancora di più gli equilibri all’interno del paddock di Moto Gp a partire dal prossimo anno.

Moto Gp, da Quartararo ad Aldeguer: come cambierà la griglia di partenza

Una delle novità principali, sebbene non ancora del tutto certo – la conferma è attesa addirittura prima del weekend in Olanda, nel circuito di Assen -, con l’arrivo in Yamaha del team di Campinoti le moto passeranno da due a quattro, e quindi dovrebbero essere confermati in sella alle moto principali di Iwata sia Fabio Quartararo, sia Alex Rins, mentre per la scuderia satellite c’è ancora da lavorare, specie per gli addii di cui vi abbiamo già parlato.

Per quanto riguarda la Ducati, invece, a raccogliere l’eredità di Pramac dovrebbe essere Pertanina Endura VR46, ovvero il team di Valentino Rossi, in cui potrebbe finire Franco Morbidelli che potrebbe essere affiancato da Fabio Di Giannantonio o da Fermin Aldeguer, già sotto contratto con la Rossa. L’esordiente in Moto Gp, però, potrebbe far parte anche del team Gresini in coppia con Alex Marquez, completando di fatto il quadro per Borgo Panigale.

Più difficile capire invece come andranno le cose per la Honda (principale e non) e persino per le seconde linee dell’Aprilia. I giochi di mercato sono chiusi, invece, per KTM: Pedro Acosta e Brad Blinder costituiranno la line-up ufficiale, mentre Maverick Vinales ed Enea Bastianini saranno nel team di Poncharal con moto full-factory.