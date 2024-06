ESCLUSIVA SI Juve, Murillo impossibile: valutato Kiwior

Aggiornamento sul possibile nuovo difensore della Juve fornito da Alfredo Pedullà: “Con l’arrivo di Douglas Luiz e Adzic la Juventus non può prendere altri extracomunitari, quindi qualsiasi discorso su Murillo del Nottingham Forest o su altri candidati non hanno motivo di esistere, siamo a livello di carta straccia. La Juventus un difensore centrale lo dovrà prendere, ma almeno siamo a livello di valutazioni perché – almeno in questi giorni – gran parte degli investimenti sono concentrati su centrocampo e trequarti. Ieri vi abbiamo parlato di Todibo del Nizza, possiamo aggiungere il nome di Kiwior che Thiago Motta conosce e apprezza dai tempi dello Spezia. In passato il polacco classe 2000 era stato seguito anche dal Milan, ma una cosa è sicura: l’Arsenal ha speso una ventina di milioni e di sicuro non lo regala”.