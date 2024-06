Sinner, la preoccupazione cresce: ora è un mistero

Cresce l’attesa per capire che ne sarà di Jannik Sinner, tennista italiano numero uno al mondo: la sua partecipazione all’evento è infatti avvolta nel mistero

Con 38 vittorie e solo tre sconfitte, quattro finali vinte su quattro, una delle quali in un torneo del Grande Slam come gli Australian Open, il 2024, al momento, è sicuramente l’anno di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, come sappiamo, ha raggiunto anche la posizione numero uno nel ranking Atp, che terrà almeno fino alla conclusione di Wimbledon, in cui l’anno scorso si era fermato in semifinale contro Novak Djokovic.

La speranza, sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, è che il 22enne continui nella cavalcata verso il successo, speranza che resta viva anche per le Olimpiadi di Parigi, in cui parteciperà sia al torneo singolo, sia a quello del doppio in coppia con Lorenzo Musetti.

Ecco, a proposito di questo, c’è grande attesa per capire se Sinner verrà impegnato anche nel doppio misto con Jasmine Paolini, altra tennista che sta portando in alto lo sport italiano: è settima al mondo ed è arrivata in finale al Roland Garros sia nel singolare, sia nel doppio con Sara Errani, perdendo entrambe le partite.

È ancora mistero sul doppio misto per le Olimpiadi di Parigi: nessuno parla di Sinner

Alla fine, la scelta finale su chi scenderà in campo spetta ai capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin, che dovranno raccogliere il consenso dei campioni coinvolti. Proprio Garbin, in occasione della conferenza stampa di presentazione del ATV Tennis Open, però non ha sciolto i dubbi in merito al doppio.

“Le ragazze hanno dimostrato che possono giocare ad altissimo livello. In tanti vogliono giocare, il 24 luglio abbiamo il sign-in e aspetteremo l’ultimo minuto per prendere una decisione“, ha detto senza dare nessuna anticipazione. Il capitano è comunque ben consapevole che il livello del tennis italiano si sia alzato a dismisura, forse fino a vivere il miglior momento della storia.

Paolini, come abbiamo detto, è attualmente al settimo posto della classifica Wta e le ultime vittorie autorizzano a pensare a un gran percorso anche a Wimbledon: “Jasmine sta attraversando un periodo di particolare brillantezza nel suo tennis. Ma sta giocando bene anche Elisabetta Cocciaretto, che ha delle potenzialità molto buone sull’erba e anche Lucia Bronzetti”, ha concluso Garbin, con grande fiducia per ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Anche nel doppio misto dove però continua il silenzio su Sinner.