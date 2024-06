Nulla da fare per Sinner: se ne dovrà fare una ragione

Jannik Sinner si appresta a disputare il torneo di Wimbledon nei prossimi giorni. Arriva il parere di alcuni esperti: chi è il favorito?

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo sull’erba di Wimbledon, dove vuole continuare ad essere protagonista e portare a casa un altro trionfo dopo aver già vinto ad Halle. Non sarà facile, trattandosi di un altro slam, con la concorrenza che sarà più agguerrita che mai. Ma cosa può spaventare l’azzurro fin qui protagonista di un 2024 impeccabile? Dopo la conquista della vetta del ranking ATP, l’altoatesino vuole continuare ad essere lì e difendere il primato.

In merito a Wimbledon, le quote dei bookmakers sono spesso sinonimo di garanzia. Parlano in modo molto chiaro e vedono come favoriti, guarda un po’, Sinner e Alcaraz. Le probabilità che uno dei due alzi il trofeo sono molto alte. I due astri nascenti del tennis che sembrano aver dato definitivamente il ricambio generazionale ai vari Nadal e Djokovic, sono pronti a darsi nuovamente battaglia per la vittoria dopo essersi già divisi Australia Open (all’italiano) e Roland Garros (allo spagnolo dopo un’epica semifinale contro la sua nemesi).

“Alcaraz favorito per Wimbledon”, Sinner incassa il colpo

Secondo i bookmakers i due giovani tennisti hanno chance molto simili di portare a casa il titolo. Da critica, esperti e addetti ai lavori, invece, piovono pareri più netti. Ed è qui che Sinner deve incassare un brutto colpo.

Il classe 2001 dovrà farsene una ragione se per Mats Wilander, ex tennista svedese, capace di vincere sette grandi Slam, il favorito numero uno è Alcaraz. Secondo l’ex campione non ci sarà nulla da fare per Sinner. Sarà davvero così? Wilander ha detto la sua in maniera decisa nel corso di un’intervista ad ‘Eurosport’. Parole che sicuramente faranno da carica ulteriore all’azzurro per smentire la critica.

“Penso che Carlos sia il favorito per Wimbledon senza ombra di dubbio. Alcaraz ha già dimostrato di essere in grado di poter vincere questi tornei, il mondo parla di lui”, si dice convinto lo svedese. Quest’ultimo ha poi ribadito nel corso dell’intervista la sua fiducia verso lo spagnolo e di come sia abbastanza certo che arrivi alla vittoria, snobbando di fatto Sinner. A quest’ultimo l’onere di smentirlo. Il sorteggio, intanto, ha detto che i due potrebbero incrociarsi di nuovo in semifinale proprio come successo al Roland Garros. Dall’altra parte del tabellone c’è il convalescente Djokovic.