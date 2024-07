Tony D’Amico, DS dell’Atalanta, è stato premiato dall’ADISe – insieme a Piero Ausilio (Inter) e Giovanni Sartori (Bologna) – come uno dei tre migliori Direttori Sportivi della Serie A 2023/24, per i risultati conseguiti con l’Atalanta, e in particolare per la vittoria della Europa League. Premiazione tenutasi al Grand Hotel Rimini, in occasione del Gran Gala’ d’apertura della sessione estiva del calciomercato.