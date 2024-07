Esclusiva Si: Lazio-Gudmundsson no. Attesa per Greenwood

Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, non ci sono i presupposti per il trasferimento di Gudmundsson alla Lazio. Ecco la notizia: “Albert Gudmundsson è stato mandato ovunque nelle ultime settimane, sarebbe il caso di prendere le distanze per fare il modo che la sua posizione non diventi grottesca. Dopo gli avvistamenti senza senso che lo hanno visto tra Napoli e Juventus, nelle ultime ore hanno raccontato di un interesse della Lazio“.

Esclusiva Si Lazio, niente Gudmundsson

Non ci sono tracce, non è una pista oggi percorribile, difficilmente ci sarà una trattativa: questa storia ricorda quella di Felipe Anderson alla Juventus, lo sapevano tutti tranne il diretto interessato che stava decidendo di andare al Palmeiras. Per Gudmundsson ci sono stati sondaggi inglesi, ma soprattutto resiste l’interesse concreto dell’Inter quando verrà trovata una soluzione in uscita. La Lazio, come anticipato anche qualche giorno fa, è da un mese su Greenwood, vuole migliorare l’offerta al Manchester United pur sapendo che la concorrenza non manca. Per il ruolo di esterno offensivo la Lazio nelle scorse settimane ha fatto un sondaggio anche per Laurienté in uscita dal Sassuolo.