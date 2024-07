Ferrari sotto shock, che disastro: “Stagione finita”

Gran Premio d’Austria dal retrogusto per la Ferrari, ma il risultato non fa felici i tifosi: la stagione della Rossa considerata già finita

Niente da fare per la Ferrari che anche in Austria è costretta a veder trionfare gli altri e stavolta deve applaudire la Mercedes che ha vinto con George Russell per la seconda volta in carriera.

Il pilota britannico è stato bravo ed anche fortunato, approfittando al massimo dello scontro avuto tra Verstappen e Norris che si stavano contendendo il primato ad una manciata di giri dal termini. Per la Ferrari, invece, è stato un GP dal sapore agrodolce in quanto, nonostante Carlos Sainz abbia fatto del suo meglio arrivando terzo, a deludere è stato Leclerc che è finito fuori zona punti, chiudendo all’undicesimo posto.

Il pilota monegasco ha vissuto un GP davvero tribolato, venendo costretto a fermarsi ai box per ben quattro volte, perdendo molto terreno e finendo per disputare una gara deludente. Deludente rischia di essere anche la stagione della Ferrari che ha sprecato l’occasione per avvicinarsi ancor di più alla Red Bull e via social i tifosi hanno espresso tutta la loro tristezza, tanto che qualcuno ha parlato addirittura di stagione finita.

La Ferrari delude i tifosi: “stagione già finita”

Ogni anno la Ferrari comincia il proprio campionato mondiale di Formula 1 con la voglia di fare qualcosa di importante ma, alla fine, finisce spesso per deludere i tifosi e la stessa cosa sta accadendo adesso. Nonostante il terzo posto conquistato da Sainz nel GP austriaco, i fan della Rossa non possono sorridere troppo visto l’undicesimo posto di Leclerc e via social hanno manifestato tutta la loro delusione.

In particolar modo c’è stato un utente che ha voluto prendere in esame un dato importante che secondo lui fa capire bene come la stagione della Ferrari sia già finita. Il dato preso in esame è il distacco che c’era tra Sainz e Norris prima dell’incidente che ha coinvolto quest’ultimo e Verstappen, rovinando la gara di entrambi.

Io vi invito a controllare il distacco che aveva Sainz da Norris prima che esplodesse con Verstappen. La stagione della Ferrari direi che è sostanzialmente finita per le posizioni che contano. — Il Bombarolo (@IBombarolo) June 30, 2024

Un dato che secondo tale utente è emblematico e che fa capire come per la Ferrari sia impossibile lottare per le posizioni che contano. Il post ha comunque portato ad una riflessione sul momento delicato della rossa e su una stagione che rischia di veder dilapidati i progressi di un mesetto fa.