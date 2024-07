Schumacher, commozione Ferrari: tifosi in lacrime

Il ricordo di Michael Schumacher e delle sue imprese alla guida della Ferrari rimane ancora vivo tra i tifosi del cavallino rampante

Il mondo della Formula 1 ha visto nel corso della storia moltissime leggende, veri e propri simboli indimenticabili per tutti gli appassionati delle corse e anche di tutti gli altri addetti ai lavori. Tra questi miti uno dei più celebri ed amati è Michael Schumacher che per noi italiani è stato un emblema amato da tutti i tifosi della Ferrari tra il 1996 e il 2006.

Schumi è per tutti i fan della rossa una leggenda ancora oggi molto amata perché è stato capace di vincere la bellezza di cinque titoli di fila con la scuderia di Maranello tra il 2000 e il 2004. Dopo il suo grave incidente del dicembre 2013 sugli sci, la vita del campionissimo è stata totalmente stravolta, e da tempo ormai le sue condizioni di salute sono tenute segrete dalla famiglia per segno di legittima privacy.

Elkann ricorda Schumacher: “Gli insegnamenti di Michael sono ancora presenti a Maranello…”

In una recente intervista al Corriere della Sera, John Elkann (AD di Exor nonché presidente di Ferrari e del gruppo GEDI) ha raccontato alcuni suoi ricordi legati a Schumacher che per la sua famiglia è stato fondamentale visti i successi portati alla scuderia di Maranello. Per tutti i tifosi ferraristi queste belle parole di una figura istituzionale come lui sono state commoventi visto l’affetto che li lega ancora a Schumi.

Queste le parole di Elkann riferite al sette volte campione del Mondo: “Sono molto legato al periodo di Todt e Schumacher. L’anno prossimo ricorreranno 25 anni dal primo Mondiale che vinse con la Ferrari. Capivo già quanto fosse straordinario non solo come pilota ma come uomo. Gli insegnamenti di Michael sono ancora presenti a Maranello dove passava molto tempo, anche con i figli”.

Nel medesimo passaggio dell’intervista, John Elkann ha concluso spiegando bene cosa sia il nome di Schumacher per il mondo Ferrari e per tutti i suoi tifosi, andando ad esplorare nel dettaglio l’autentica essenza di quella che è stata definita come la grande famiglia Ferrari. Una famiglia di cui “Michael ne fa tuttora parte: per me non è soltanto un campione, ma molto di più: ha amato la Ferrari e rimane molto amato da tutti noi”.

Schumacher resta quindi un simbolo di enorme valore per tutti i tifosi della rossa: un pezzo di storia che i fan della Ferrari sperano un giorno di poter rivedere pubblicamente.