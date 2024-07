Bomba dall’Inghilterra: Hamilton acquista il Team!

Incredibile ma vero, in Inghilterra ne sono sicuri: Hamilton sta per acquistare un team, sarebbe un colpo clamoroso

Lewis Hamilton guarda al futuro, e lo fa con un rinnovato entusiasmo. La crescita nei risultati della sua Mercedes in questa tribolata stagione può diventare nuova linfa per rilanciare le sue ambizioni nella prossima stagione, la prima alla guida di una Ferrari. Intanto per il pilota inglese sta cominciando però a guardare anche al di là della pista. A quasi 40 anni è chiaro che non potrà correre ancora a lungo, e per questo motivo stanno cominciando a circolare in Inghilterra voci davvero clamorose sul suo futuro.

Non si parla ancora di ritiro, ma intanto il sette volte campione del mondo starebbe cercando di costruirsi una nuova attività per quando probabilmente non scenderà più in pista. Secondo un’indiscrezione clamorosa che sta circolando nel Regno Unito e che è stata rilanciata nelle ultime ore da ‘The Race’, il futuro pilota Ferrari sarebbe addirittura intenzionato ad acquistare un team.

Una notizia che, se confermata, sarebbe doppiamente clamorosa. Non solo perché vedrebbe Hamilton per la prima volta proprietario di una vera e propria scuderia, come accaduto negli ultimi anni a Valentino Rossi in MotoGP, ma anche perché, a proposito del Dottore, l’investimento di Hamilton non riguarderebbe la Formula 1 bensì il mondo delle due ruote.

Hamilton compra un team: annuncio clamoroso, rivoluzione in MotoGP

Da sempre appassionato anche di moto, a quanto pare Hamilton starebbe pensando seriamente di debuttare nel mondo delle due ruote come proprietario di una squadra. E non di una qualunque. Nel suo mirino sarebbe finito addirittura il team Gresini, squadra satellite della Ducati che in questa stagione ha rilanciato le ambizioni di un pilota straordinario come Marc Marquez.

D’altronde, l’ingresso di Hamilton in MotoGP non sarebbe così strano. Basti considerare che già da qualche anno alcuni dei suoi sponsor più importanti, come Petronas e Monster, lo hanno infatti preceduto, quasi volessero in qualche modo spianargli la strada.

A conferma dell’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra ci sarebbe stata la presenza di un suo emissario nell’ultimo Gran Premio, quello di Assen. Un emissario che avrebbe visto la gara assieme al team Gresini, indizio ulteriore in un interesse concreto. Resta da capire se ci sia l’interesse da parte di Nadia Padovani, attuale CEO del team Gresini, di cedere la squadra, o comunque una buona parte delle quote. Ma di questo si parlerà probabilmente in futuro, qualora l’indiscrezione trovasse conferma.

Quel che è certo è che a dare valore a questa ipotesi sono state le stesse dichiarazioni di Lewis, che in un’intervista del 2019 aveva confessato apertamente di avere un debole per le due ruote: “Da ragazzo volevo correre in moto, ma mio padre non me lo ha permesso, diceva che era troppo pericoloso. Comunque è stato meglio così, avrei corso nel periodo di Valentino e non avrei vinto molto”.