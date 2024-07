Caos totale in Formula 1: la bomba di Verstappen

Dichiarazioni bomba di Max Verstappen dopo l’ultimo appuntamento di Formula 1 in Austria: è caos nel paddock!

Il Gran Premio di Austria, andato in scena lo scorso weekend al Red Bull Ring di Spielberg, ci ha regalato tante emozioni ed un episodio controverso destinato a fare discutere per diverse settimane. Ci riferiamo ovviamente allo scontro tra il campione del mondo Max Verstappen e il pilota della McLaren Lando Norris.

L’olandese e il britannico sono entrati in contatto al giro 64 nell’ambito di un duello valevole per la prima e la seconda posizione, con SuperMax protagonista di una difesa oltre le righe che ha portato alla foratura di entrambe le vetture. Conseguenza: quinto posto per la Red Bull numero 1, ritiro per la McLaren numero 4 di Norris, il quale a margine dell’evento non le ha mandate a dire all’amico-rivale.

“Sono deluso, non so che dire“, ha affermato Lando in conferenza, ancora scosso dal disastroso epilogo del suo weekend in Austria. “Ho fatto una bella gara. Mi aspettavo una battaglia corretta. Forte, ma corretta. Non è stato così. Dura da accettare“, ha poi aggiunto.

Formula 1, è caos nel paddock: la risposta di Verstappen alle accuse di Norris

Come noto, Norris e Verstappen sono legati da anni da un legame di amicizia che va oltre la pista. Ebbene, questo episodio rischia di mettere a dura prova il loro rapporto. Interrogato in merito, infatti, il nativo di Bristol ha risposto così nell’immediato post gara: “Dipende anche da quello che dirà lui. Se ammetterà le sue colpe di essere stato stupido e scorretto, magari lo rispetterò ancora. Altrimenti no”.

La risposta di Verstappen è poi arrivata ai microfoni di ViaPlay, ma con ogni probabilità non è la risposta che si augurava di sentire il buon Lando. “Certamente parleremo e certamente voglio parlare con lui di quanto successo. Penso solo che non sia adesso o domani il momento giusto”, ha detto l’olandese, dimostrando di non avere la minima intenzione di prendersi la responsabilità di quanto accaduto a Spielberg. “Lasciamo sbollire un po’ la cosa, calmare un po’ le acque e poi sono sicuro che ci sarà un confronto”, ha poi chiosato il pilota della Red Bull.

Insomma, la volontà di chiarire c’è. Ma le parole di SuperMax suggeriscono palesemente che il nativo di Hasselt non ha alcuna intenzione di prendersi la totale responsabilità dell’incidente. Questo fine settimana a Silverstone, in Gran Bretagna, si prospetta un clima infuocato all’interno del paddock.