ESCLUSIVA SI Kujundzic, percorso “alla Ibra”: da capitano della Croazia alla fascia con la Svezia U.18. Vola al Kalmar, la Dinamo mantiene la recompra

Il giovane prospetto della Dinamo Zagabria, Antonio Kujundzic, sceglie la Svezia per continuare il proprio percorso. Classe 2006, ha fatto la trafila nelle giovanili della Croazia, indossando più volte la fascia di capitano della Nazionale Under 17. Alla fine sembra aver cambiato idea ed aver optato per il Paese nel quale è nato, la Svezia appunto.

Dallo scorso ottobre infatti ha accettato di scendere in campo con la selezione Under 18 svedese, indossando anche lì la fascia di capitano. Il centrocampista ha infatti il doppio passaporto, avendo i genitori croati. Calcisticamente è cresciuto al Kalmar, prima di essere notato dal Lucko e poi dalla Dinamo Zagabria in Croazia. Pochi giorni fa il ritorno alla base: la prossima stagione giocherà al Kalmar, anche se, secondo quanto raccolto da SPORTITALIA, la Dinamo ha mantenuto il diritto di recompra su di lui. Un percorso che ricorda quello che fece Zlatan Ibrahimovic, nel suo caso i genitori provenivano dalla Bosnia Erzegovina, ma scelse la selezione gialloblu.