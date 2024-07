Michael Schumacher, ultimo viaggio: tifosi senza parole

Un altro addio per la famiglia Schumacher. I grandi appassionati del Kaiser colpiti dall’addio ad un pezzo della sua storia

L’aura delle gesta in pista di Michael Schumacher ancora oggi nel mondo della Formula 1. Il sette volte campione continua a essere il riferimento sia per i piloti che un paragone costante per gli appassionati. Purtroppo dal dicembre del 2013 il mistero avvolge la figura del Kaiser dei motori, poiché, dopo l’incidente drammatico sulla neve, l’ex pilota risiede in una villa trasformata in clinica a Ginevra, alla quale praticamente nessuno ha accesso tranne la moglie Corinna, i due figli e i familiari più intimi.

È stata una decisione maturata in seguito al desiderio di difendere il campione in una condizione di salute così delicata dagli occhi indiscreti. Infatti, anche coloro che possono ancora avere contatti con Schumacher, mantengono il riserbo assoluto senza far filtrare mai alcuna notizia. Anche l’ex direttore della Ferrari, Jean Todt, che gode del privilegio di avere contatti con Schumacher e la sua famiglia, non si è mai lasciato sfuggire alcuna confidenza. Il dirigente francese è stato una delle figure più vicina al tedesco, col quale ha condiviso innumerevoli trionfi, avventure e soddisfazioni.

Di recente la moglie Corinna, anche a causa di coloro che hanno minacciato la divulgazione di informazioni sul pilota e all’interesse morboso circa le sue condizioni di salute, ha optato per un cambio di residenza. La famiglia anche a Maiorca ha fatto costruire praticamente un ‘ospedale privato’ per il sostentamento di Schumacher. Una serie di attività che hanno richiesto un esborso economico copioso, ragion per cui ultimamente sono finiti all’asta molti dei beni di lusso dell’ex pilota.

Addio ad un pezzo di storia di Schumacher: macchina venduta all’asta

Al netto delle cessioni di alcuni beni da parte della famiglia del tedesco, anche chi detiene oggetti preziosi appartenuti in passato al a Schumacher può essere tentato dal venderli alla luce degli alti guadagni. In questo caso si colloca una rarissima Ferrari 550 Maranello del 1996 venduta all’asta. La vettura è stata ceduta da Artcurial in occasione del Garden Party St. Tropez. Le notizie sul nuovo proprietario non sono state diffuse, ma sicuramente si tratta di qualcuno che ha a disposizione grandi fortune, siccome il prezzo sarà stato esorbitante: si tratta di una vettura che viene da Maranello appartenuta a un mito dei motori e piuttosto rara. Del modello 550, infatti, vennero prodotte soltanto 3.000 unità fra il 1996 e il 2001.

Quella che apparteneva a Schumi possiede un telaio 105067 e una combinazione di colori argento/rosso. Inoltre è sospinta da un motore a 12 cilindri ed è quasi nuova, siccome è stata nel garage di Schumacher fino al 2003 percorrendo appena 4.700 km.

Il campione tedesco, infatti, la cedette all’importatore giapponese Cornes, autografando il coperchio del vano portaoggetti e lasciando anche una lettera, augurando buon divertimento al nuovo proprietario. Da quel momento ha registrato un totale di 10.000 km percorsi ed è stata mantenuta come nuova. Il valore non sarà stato inferiore ai 250.000-450.000 euro. Una vera gemma e con un ricordo unico sulla carrozzeria.