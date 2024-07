Copa America, stanotte il primo quarto di finale

Prendono il via questa notte i quarti di finale di Copa America. Alle 3 Argentina e Ecuador si sfideranno all’NRG Stadium di Houston in Texas. Nella Scaloneta rientra dopo una gara di assenza il recuperato Messi. Solo panchina per Angel Di Maria. Dall’altra parte l’attenzione è tutta per il classe 2007′ Kendry Paez.

Copa America, le probabili formazioni

Argentina( 4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nico González. CT: Lionel Scaloni .

Ecuador(5-3-2): Alessandro Dominguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié, Alan Franco; Moisés Caicedo, Kevin Rodríguez, Kendry Páez; Jeremy Sarmiento, Enner Valencia. CT: Félix Sánchez Bas.

Dalle 2 ampio pre-partita sul canale 60. Argentina-Ecuador la potrete seguire su Sportitalia, canale 60 DTT, sulla nostra app e quì sul nostro sito!