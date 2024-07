Juve, da Thuram a Rugani: il punto sul mercato bianconero

La Juve ha scelto Thuram e lo vuole subito: per questo il calciatore rinuncerà a giocare le Olimpiadi con la nazionale francese e si metterà presto a disposizione di Thiago Motta alla Continassa. Non è l’unica novità di mercato: prima di Thuram, la Juve ha fissato per venerdì le visite mediche di Di Gregorio, il portiere arriva dal Monza per 4 milioni di prestito oneroso più 14 al riscatto. Il via libera definitivo è arrivato grazie alla disponibilità di Szczesny, che lascerà la Juve come da volontà del club.

Potrebbe cambiare a sorpresa anche il futuro di Rugani, che è finito sotto la lente dell’Arabia Saudita. Il difensore apre a questa ipotesi nell’attesa di ricevere l’offerta, ma sulle sue tracce si muovono anche l’Ajax e il Genoa. Da verificare più avanti il futuro Miretti: perché Thiago Motta lo vorrebbe tenere, mentre il giocatore spinge per andar via in prestito al fine di giocare con maggiore continuità ed evitare un’altra stagione a minutaggio ridotto.

Giovanni Albanese