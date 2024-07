Nicolò Zaniolo è arrivato questa mattina alla Clinica “La Madonnina” di Milano per svolgere le visite mediche propedeutiche al passaggio all’Atalanta. Il difensore arriva dal Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto, dopo che l’Aston Villa non lo ha riscattato al termine della passata stagione. Zaniolo torna in Serie A dopo un anno e mezzo: aveva lasciato la Roma nel gennaio del 2023.