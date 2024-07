Planetwin365.news, Raduno di Operazione Nostalgia fa tappa a Novara: il 7 luglio al Piola festa con Baggio in diretta su Sportitalia

La storica community dedicata al calcio torna con il secondo appuntamento del 2024, in collaborazione con Planetwin365.news, Official Main Partner dell’evento: confermata la presenza del “Divin Codino” e di 39 campioni del recente passato della Serie A, tra cui Andriy Shevchenko, Javier Zanetti, Diego Milito, Nelson Dida.

In diretta su Sportitalia, domenica alle 19.00.

Un mese dopo la magica serata di Salerno, Novara si prepara a ospitare una nuova giornata di sport, tifo ed emozioni. Quaranta campioni che hanno fatto la storia del calcio scenderanno in campo domenica 7 luglio allo stadio Silvio Piola per il secondo Raduno di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio; un evento organizzato con il supporto dell’Official Main Partner Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group.

Punta di diamante della serata sarà la partecipazione speciale di Roberto Baggio. Il “Divin Codino” ha sciolto le riserve confermando la sua presenza per un nuovo bagno di folla con i tifosi, dopo le emozioni vissute durante il Raduno di Salerno.

Tra i campioni presenti, spiccano i capitani delle due squadre che si affronteranno in un’amichevole di lusso: da una parte Javier Zanetti, recordman straniero per presenze in campionato con l’Inter con 613 presenze e dall’altra Andriy Shevchenko, vincitore per due volte dalla classifica marcatori e Pallone d’Oro nel 2004. Insieme a loro e alla Special Guest Roberto Baggio, altri 37 ex giocatori scenderanno in campo, per un totale di oltre 10.000 presenze e 1.450 gol complessivi.

Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 19 con i cancelli dello stadio che apriranno dalle 17:00, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10 nello stand di Planetwin365.news e degli altri partner del Raduno sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi.

La giornata a Novara sarà la prosecuzione di quella vissuta a inizio giugno a Salerno, che ha visto sugli spalti oltre 20mila persone. Un doppio evento per celebrare il decennale di Operazione Nostalgia e replicare il successo dell’edizione 2023, quando a Ferrara accorsero 14 mila tifosi da tutta Italia e più di un milione di persone seguirono la diretta tv su Sportitalia, che quest’anno trasmette sui propri canali entrambi i Raduni.