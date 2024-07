Dopo una lunga attesa, il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Davide Nicola. Il tecnico piemontese si è liberato finalmente nelle scorse ore dal contratto in essere con l’Empoli. E finalmente ha potuto firmare l’accordo biennale con il Cagliari, fino al 2026. L’accordo prevede un’opzione per una ulteriore stagione.

L’ex tecnico di Crotone, Udinese e Salernitana arriva in Sardegna al posto di Claudio Ranieri.

È l’ultima tessera del mosaico delle panchine di Serie A che mancava.