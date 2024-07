Colpa America, il Canada è il capolavoro di Jesse Marsch

Un’impresa che riscrive la storia della Nazionale del Canada. Questa notte la selezione canadese allenata da Jesse Marsch è approdata alla semifinale di Copa America. Vittoria ai rigori per la nazionale nordamericana contro il Venezuela. Ma soprattutto la sensazione che Jesse Marsch, fin dall’inizio, abbia trovato il modo migliore per fare rendere questa squadra. Il tecnico americano, scuola Red bull, è arrivato poco prima della manifestazione continentale ed è riuscito da subito a dare un’identità e un’organizzazione efficace alla sua squadra.

Un traguardo inimmaginabile

Se il calcio in Canada è un movimento in grande crescita, di certo nel Paese nordamericano non ci si aspettava questo exploit. Il Canada è al debutto assoluto in Copa America e, estratta nel girone con Argentina, Perù e Cile, in pochi potevano prevederne l’arrivo in semifinale. Invece la squadra del neo CT Jesse Marsch ha subito fatto benissimo. All’esordio, nonostante il risultato netto (2-0) ha dato filo da torcere all’Argentina Campione del Mondo. Poi ha battuto il Perù e conquistato la qualificazione con un buon pari contro il comunque più quotato Cile.

Tre gare che hanno confermato il talento di Alphonso Davies e Jonathan David. Il centravanti del Lille, peraltro, è stato protagonista anche stanotte con lassist per Shaffelburg.

Marsch che lavoro!

Arrivato ufficialmente solo il 13 maggio scorso sulla panchina del Canada, ieri Marsch ha fatto solo la sesta gara da CT. In poco più di un mese e mezzo il tecnico statunitense ha fatto un capolavoro. Al di là dei grandi protagonisti, Davies e David, la squadra canadese aveva bisogno di un passo avanti nell’organizzazione tattica. Passo avanti che ha portato l’allenatore ex Leeds e Lipsia. Un apporto fondamentale per avvicinare ancora di più il Canada alle migliori squadre del continente americano.

Ora l’Argentina

In semifinale il Canada ritroverà l’Argentina che ieri aveva vinto ugualmente ai rigori contro l’Ecuador. Nella prima gara della Coppa America, l’albiceleste aveva vinto agevolmente. Vedremo che cosa riuscirà a fare la Nazionale di Marsch rispetto alla gara di due settimane fa. Appuntamento nella notte tra martedì e mercoledì.