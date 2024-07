Juventus, Pedullà: “Su Arthur c’è la Roma e non solo…”

In casa Juventus, tra i tanti esuberi, uno dei più importanti e pesanti è Arthur. Il centrocampista ex Barcellona ha un ingaggio pesante fino al 2026 e un grosso residuo a bilancio. Per questo, per Cristiano Giuntoli sarà la grana più difficile da risolvere nonostante la buona stagione a Firenze.

Intanto, per il centrocampista brasiliano hanno sondato il terreno diverse squadre. Tra queste c’è la Roma di Daniele De Rossi, ma anche il Galatasaray e il Fenerbache dalla Turchia e il Benfica dal Portogallo.