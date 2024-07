Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro corrispondente da Torino, Giovanni Albanese, il trasferimento di Kean alla Fiorentina sarà ufficiale nella giornata di domani. Intanto la dirigenza della Juventus ha già avviato l’organizzazione interna per l’arrivo di Thuram. Il centrocampista sarà a Torino nelle prossime ore, per sostenere le visite mediche prima del raduno di di mercoledì. Ecco il tweet: