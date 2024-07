Esclusiva SI Torino, offerta a Bonaventura. Proposto Castrovilli

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il Torino sarebbe uno dei club interessati al cartellino dello svincolato Giacomo Bonaventura. Non solo Bonaventura, al club granata sarebbe stato proposto anche Gaetano Castrovilli.

Esclusiva Si, Toro su Bonaventura

Ecco la news: “Giacomo Bonaventura non ha deciso ancora il suo futuro. Meglio ancora: non ha scelto la soluzione estera, pur essendoci sirene arabe fin dallo scorso gennaio. Il centrocampista offensivo svincolatosi dalla Fiorentina ha estimatori anche in Italia: nelle ultime ore c’è stata una proposta del Torino, interessato all’ex Milan, ma possono materializzarsi altri club. Al Torino (come alla Lazio) è stato offerto un altro svincolato, sempre dalla Fiorentina: stiamo parlando di Gaetano Castrovilli che è in attesa di una decisione definitiva“.

Ecco il tweet: