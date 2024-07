Presente anche Alex Zanardi: è arrivato l’annuncio

A margine della presentazione delle squadre di ciclismo che gareggeranno a Parigi 2024 arriva l’annuncio su Alex Zanardi

Gli Europei di calcio, in corso di svolgimento in Germania, si apprestano a incoronare la nuova Regina d’Europa, la Nazionale che succederà nell’albo d’oro all’Italia. Azzurri che hanno abdicato già da tempo (fuori agli ottavi di finale per mano di una non irresistibile Svizzera) e che soprattutto hanno dimostrato di essere un gradino sotto le migliori rappresentative europee.

Ma non c’è tempo per recriminare e leccarsi le ferite. Neanche il tempo di metabolizzare il flop degli Azzurri a Euro 2024 che già un altro importante appuntamento sportivo bussa alla porta. Pochi giorni e saremo pervasi dallo spirito olimpico. Il 26 luglio, infatti, si apriranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024 cui seguiranno, come da tradizione, le Paralimpiadi, in calendario dal 28 agosto all’8 settembre.

E di sicuro per i tifosi italiani ci sarà da divertirsi e da festeggiare visti i tanti campioni azzurri coinvolti: da Marcell Jacobs al numero 1 del tennis, Jannik Sinner. In molti si cimenteranno nei Giochi e per quanto riguarda le discipline paralimpiche l’esempio da seguire non può che essere quello del leggendario Alex Zanardi.

Luca Pancalli: “In quella spedizione c’era Alex Zanardi”

L’ex pilota di Formula 1 purtroppo non sarà presente all’appuntamento a cinque cerchi dove già in passato è stato grande protagonista. Come è noto, dal terribile sulle colline senesi, il 19 giugno del 2020, tra la sua handbike e un camion che procedeva nella direzione opposta il campione bolognese è impegnato nella gara più importante della sua vita.

Eppure, per così dire, il suo spirito aleggia sulla spedizione azzurra a Parigi 2024. A margine della presentazione delle squadre olimpica e paralimpica di ciclismo Luca Pancalli, Presidente del CIP, non ha potuto fare a meno di ricordare lo sfortunato campione emiliano: “Il risultato più alto lo abbiamo raggiunto a Rio con 5 ori e altrettanti argenti. Tra l’altro in quella spedizione c’era Alex Zanardi, quindi è un’edizione alla quale siamo legati non solo per i numeri ma anche per uno straordinario protagonista come lui”.

Una sottolineatura, quella del numero 1 del CIP, che dimostra una volta di più quanto l’ex pilota bolognese manchi a tutto il movimento sportivo tricolore. La sua, quindi, sarà un’assenza pesante, tuttavia il ricordo delle sue imprese e soprattutto il suo esempio di resilienza accompagneranno tutti gli atleti azzurri che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in vista dei quali Luca Pancalli ha espresso un auspicio: “Spero in un’esperienza straordinaria arricchita di risultati, nella consapevolezza che tutti abbiamo fatto il massimo possibile“. E avendo come stella polare l’ex pilota emiliano di sicuro lo sarà.