Euro2024, Spagna-Francia: le formazioni ufficiali

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, questa sera alle 21, andrà in scena la prima semifinale di Euro2024 tra Spagna e Francia. Sfida tra le due formazioni, finora considerate superiori alle altre: la Spagna per quanto mostrato in campo; la Francia per i nomi in formazione.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; Morata. CT Luis De La Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani; Mbappé. CT Didier Deschamps.