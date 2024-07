Dopo Piotr Zielinski, in casa Inter, ques’oggi dovrebbe essere il turno di Mehdi Taremi. Nel pomeriggio l’iraniano sbarcherà a Milano per iniziare l’iter che anticipa l’annuncio ufficiale. L’ex attaccante del Porto sosterrà un supplemento di visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi due anni con opzione per il terzo.