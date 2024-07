Lacrime insieme ad Hamilton: annuncio da brividi

Emozione e lacrime per Lewis Hamilton sul circuito di casa, il sette volte campione del mondo ha fatto commuovere proprio tutti

L’edizione 2024 del Gran Premio di Gran Bretagna – dodicesimo appuntamento della stagione corrente di Formula 1 – si è rivelata un’edizione davvero emozionante e che, senza timore di essere smentiti, possiamo definire “storica”. Ad ottenere la vittoria sul circuito di Silverstone, infatti, è stato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, il quale è tornato al successo dopo ben due anni e sette mesi di astinenza per un totale di 56 gare concluse senza salire sul gradino più alto del podio. Un digiuno incredibile, per un pilota abituato a fare incetta di trofei e riconoscimenti.

Vincendo in Inghilterra, Hamilton ha fatto registrare la sua 104esima affermazione in carriera, la nona sulla pista situata a breve distanza dal villaggio omonimo nella contea di Northamptonshire. Adesso, in casa Mercedes la speranza è che il Sir di Stevenage possa dare seguito a tale successo tornando a trionfare anche ad altre latitudini e dando un contribuito importante nella corsa al secondo posto della classifica costruttori. Del resto, Ferrari e McLaren rappresentano avversarie ampiamente alla portata delle Frecce d’Argento.

Hamilton torna al successo e fa emozionare tutti: annuncio social

Come normale che sia, la vittoria di Hamilton in Inghilterra è stata celebrata in pompa magna da appassionati ed addetti ai lavori, tutti commossi dalla resilienza mostrata da Lewis in questi oltre due anni avari di soddisfazioni. Una commozione che ben si sposa con quello che sarà l’epilogo della storia tra Hamilton e la Mercedes, destinata a concludersi a fine stagione col britannico diretto a Maranello per un’ultima ed intrigante sfida con la tuta del Cavallino Rampante.

Lo stesso Hamilton, a fine gara, è scoppiato in un pianto emozionante che ha fatto il giro del mondo. E l’immagine “dell’eroe che mostra tutta la sua umanità” è stata un’immagine molto apprezzata dagli amanti del motorsport. Tra questi ultimi, però, c’è anche chi non ha perso l’occasione per dire la sua. È il caso di Graziano Campi, il quale ha postato su “X” il seguente messaggio:

“Non si può non empatizzare con le lacrime di Lewis Hamilton. Quando un campione come lui finisce in Ferrari, non puoi fare a meno di piangerci insieme”.

Chiaro il riferimento al calo prestazionale della Ferrari e ad un scelta – quella di Lewis di sposare il progetto della Rossa – che potrebbe rivelarsi non propriamente quella giusta per chiudere un percorso sportivo in modo brillante. Staremo a vedere…