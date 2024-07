Prima giornata da bianconero per Kephren Thuram che è atterrato questa mattina a Torino e adesso è salito in macchina e raggiungerà il JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus. Presente anche papà Lilian ad accompagnarlo. Di seguito il video:

