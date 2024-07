Clausola choc e addio dopo la firma: ecco Sainz

Colpo di scena in Formula 1, arriva Sainz: il pilota spagnolo approfitta della crisi di un rivale, spunta una clausola choc

Tra i grandi protagonisti del circus della Formula 1 ancora in cerca d’autore, o meglio di una monoposto, in vista della stagione 2025, il nome più importante è senza ombra di dubbio quello di Carlos Sainz. Da mesi, praticamente dall’inizio del 2024, sappiamo che la sua avventura in Ferrari è destinata a terminare. Eppure, lo spagnolo non ha ancora preso in considerazione in maniera definitiva le proposte che gli sono arrivate, forse in attesa dell’opportunità irrinunciabile. Un’opportunità che potrebbe piovergli dal cielo grazie a una clausola choc presente nel contratto di un rivale.

D’altronde, se siamo arrivati nel pieno di luglio senza che Sainz abbia firmato alcun tipo di accordo non è perché non abbia avuto offerte, anche lusinghiere, in questi mesi. Per lui si sono fatte sicuramente avanti scuderie come Sauber/Audi, Williams e Alpine. Nella sua mente però lo spagnolo crede di meritare qualcosa di meglio, qualcosa di più competitivo per i primi posti.

Proprio per questo motivo si starebbe assumendo un grosso rischio. Ha scelto di attendere, pazientemente, in attesa che si possa aprire uno spiraglio in una scuderia di maggior prestigio. Il problema è che il tempo corre e che pian piano tutti i tasselli del puzzle stanno trovando la loro giusta collocazione.

In questo momento il pericolo di rimanere fuori dai giochi, per lui, esiste e va preso in considerazione, anche se nelle ultime ore si starebbe aprendo uno spiraglio clamoroso che potrebbe consentirgli, improvvisamente, di ottenere quella grande opportunità che sta aspettando da mesi. E tutto questo grazie a una clausola davvero incredibile presente nel contratto di un altro pilota.

Colpo di scena in Formula 1, la clausola può farlo fuori: ne approfitta Sainz?

Può sembrare incredibile, ma di punto in bianco potrebbero aprirsi per Sainz scenari davvero prestigiosi. Ad attenderlo nelle prossime settimane potrebbe addirittura esserci addirittura un posto in Red Bull. Nonostante la scuderia austriaca sia ovviamente certa di mantenere Verstappen in squadra, e abbia da poco fatto firmare un nuovo contratto a Sergio Perez, all’interno dell’accordo con il messicano sarebbe presente una clausola che potrebbe rimettere in discussione la sua posizione.

Considerando i risultati piuttosto mediocri ottenuti dal pilota di Guadalajara nelle ultime settimane, d’altronde, non sorprende che a Milton Keynes abbiano voluto cercare una scappatoia. In questi anni Perez si è infatti dimostrato un pilota affidabile, ma non particolarmente veloce, e forse potrebbe essere arrivato il momento di cercare qualcuno di diverso da poter affiancare a un fuoriclasse come Max. Qualcuno come Carlos Sainz, che in pista ha dimostrato in più occasioni di poter essere molto competitivo.

La sensazione è che il futuro del messicano a questo punto si giocherà nelle prossime due gare. Perché negli ultimi sei gran premi Perez ha portato alla Red Bull solo 15 punti, contro i 119 ottenuti dal compagno di squadra. Troppo poco per un pilota che dovrebbe contribuire alla conquista del titolo costruttori, un titolo al momento a rischio, considerando la crescita di McLaren e Mercedes, oltre alla presenza di una Ferrari che non vuole certo mollare.

Urgono risultati e urgono risposte dalla pista, altrimenti è possibile che la scuderia austriaca possa attivare una clausola presente nel contratto di Perez. Stando a quanto riportato da ‘Motorsport.com’, i vertici della scuderia potrebbero infatti annullare il suo contratto fino al 2025 se il messicano dovesse restare a più di 100 punti di distacco da Verstappen entro le vacanze estive (o anche alla fine dell’anno). E dopo Silverstone il divario tra i due è addirittura di 137 punti.

Un’enormità, una distanza davvero difficile da colmare, una speranza improvvisa e imprevedibile per chi, come Sainz, sarebbe disposto a mettersi in gioco, consapevole di poter trovare in Red Bull quell’opportunità della vita che da mesi sta aspettando con enorme pazienza.