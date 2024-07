Alfredo Pedullà: “Pau Lopez al Como, siamo in chiusura. Esiste il via libera dell’Olympique Marsiglia per il prestito con obbligo di riscatto, ormai mancano davvero gli aspetti formali. Il Como continua a lavorare forte su Varane, prestigioso difensore svincolato: c’è l’apertura totale a seguito di un periodo di pericoloso stand-by. Ogni ora che passa avvicina Varane al Como, la fiducia aumenta sempre più”.