Il calcio arabo vuole continuare a pescare in Europa, anche in questa finestra estiva di calciomercato: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, l’Al-Ittihad è interessato a Houssem Aouar. Nel frattempo, come confermato ieri, Laurent Blanc avrebbe un accordo verbale con il club arabo per sedere sulla panchina.